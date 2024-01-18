Lincoln Henrique Adanaspor maçında geri döndü

Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından Adanaspor maçında kaydettiği 1 gol ve 1 asistle iyi bir geri dönüş yaptığını söyledi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Adanaspor'u sahasında 6-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından 315 gün sonra sarı-lacivertli formayı giyen ve 1 gol ve 1 asistle sahalara dönen Lincoln Henrique, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kalan 25 yaşındaki futbolcu, "Çok önemli bir gündü benim için. Uzun süredir bu anı bekliyordum. Bu harika taraftarın önünde oynamak için dört gözle bekliyordum. Evimizde oynamamız, bu galibiyeti almamız bizim için önemliydi. Bu duyguyu özlemiştim. Şükürler olsun ki iyi bir geri dönüş yaptım. En önemlisi maçı kazanmaktı" diye konuştu.

"Gol atmış olmam, asist yapmam tabii ki benim için güzel"

Attığı şık gol hakkında konuşan Lincoln, "Bu tür golleri idmanlarda çok çalışıyorum. Bir ara çok atıyordum. Bizim kalecilerimiz bu tuzağa düşmüyorlar. Maçta da fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Benim çok çalıştığım bir şey. Bugün de gole sonuçlandı. Fırsat geldi en iyi şekilde değerlendirdim. Galip geldiğimiz için mutluyum. Şükürler olsun ki tur atladık. Gol atmış olmam, asist yapmam tabii ki benim için güzel. Önümüzdeki lig maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

"Sakatlık süresince bugünü bekledim"

Sakatlığı süresince çok sıkı çalıştığının altını çizen Brezilyalı futbolcu, "İşime odaklanmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'ye yardım etmek istiyorum. Sakatlık süresince de bugünü bekledim. Takıma yardım etmek istiyordum. Bugün de bunu gösterdiğimi düşünüyorum. Oyuncular arası rekabet takım için iyidir. Büyük bir kulüpte oynuyoruz. Burada oynayan oyuncular mevkisinin en iyi oyuncuları. Burada formayı almak bize bağlı. Karar tabi ki hocamızın" dedi.

"Benim ailem Fenerbahçe'ye aşık"

Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok sevdiğini aktaran Henrique, "Benim ailem Fenerbahçe'ye aşık. Her zaman benim formamı giyiyorlar bizler burada doğmadık Fenerbahçe'yi izleyerek büyümedik ama Fenerbahçe aşkını sonradan öğrendik. Bu kulübe aşık olduk. Bunu en iyi şekilde hissettiğimi söyleyebilirim. Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok seviyoruz. Burada çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"İsmail Kartal iyi bir teknik adam"

Teknik Direktör İsmail Kartal hakkında da açıklamalarda bulunan Lincoln Henrique, "İyi bir teknik adam. Yaptıkları bunu gösteriyor. Kendisi de geçmişte burada futbol oynadı. Futbolcuları çok iyi biliyor. Futbolcuların kafasından neler geçtiğini çok iyi biliyor. O da bu yollardan geçti. Bu tarz hocalarla çalışmak bir ayrıcalıktır. Böyle teknik direktörlerle çalışmak her zaman kolaydır. Potansiyelime güvendiğini söyledi. Çok kaliteli olduğumu söyledi, göstermem gerektiğini söyledi. Bu formayı giymek için elimden geleni yapacağım" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL