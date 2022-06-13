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Lincoln, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Lincoln, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geliyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçerek, Portekiz ekibi Santa Clara ile Lincoln'un transferi konusunda anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki oyuncu, bu akşam İstanbul'a gelerek, sarı-lacivertli yönetimle transfer görüşmesi yapacak. Ailesi ile birlikte yolculuğu başlayan genç oyuncunun saat 18.20'de İstanbul'a gelmesi, önümüzdeki günlerde de sözleşmeye imza atması bekleniyor.Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta görev alıp; 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Demirören Haber Ajansı / Spor

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