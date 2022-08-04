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Lincoln'den 2 gol 1 asist

Lincoln'den 2 gol 1 asist

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Slovacko karşısında gösterdiği performansla yıldızlaştı.

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Slovacko karşısında gösterdiği performansla yıldızlaştı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu 3-0 mağlup ettiği mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Lincoln Henrique yıldızlaştı. Maçın 17. dakikasında Emre Mor'un golünde pası veren Henrique, 45+2. dakikada serbest vuruştan ve 81. dakikada uzaktan taptığı vuruşla iki kez fileleri sarstı. Brezilyalı futbolcu, 2 gol 1 asistle müsabakadaki tüm gollere etki ederken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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