Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajaccio'yu mağlup etti Spor Haberleri Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 4. haftasında Lille, milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın bir gol attığı maçta Ajaccio'yu 3-1 yendi. Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 4. haftasında Lille, milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın bir gol attığı maçta Ajaccio'yu 3-1 yendi. Ajaccio kentindeki François Coty Stadı'nda oynanan müsabakada Lille'e galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Yusuf Yazıcı, 43. dakikada Jonathan Bamba ve 67. dakikada Tiago Djalo attı. Ev sahibi ekibin golü, 84. dakikada Cyrille Bayala'dan geldi. Maça ilk 11'de başlayan ve 70 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı, bu sezon Ligue 1'deki ilk golünü kaydetti. Bu galibiyetle Lille 7 puana ulaşırken, Ajaccio ise bir puanda kaldı. Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan Yusuf Yazıcı Ajaccio Lille Spor Haberler

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