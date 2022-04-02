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Lille, sahasında Bordeaux ile berabere kaldı

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Lille, sahasında Bordeaux ile berabere kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Lille ile Bordeaux 0-0 berabere kaldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Lille ile Bordeaux 0-0 berabere kaldı.

Ligin 30. hafta mücadelesinde puan cetvelinin son sırasında yer alan Bordeaux'yu ağırlayan Lille, haftayı bir puanla kapadı.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

Bu beraberliğin ardından Lille puanını 47, Bordeaux 23'e çıkardı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Bordeaux, Futbol, Fransa, Lille, Spor, Haberler

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