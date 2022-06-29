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Lille'in yeni teknik direktörü Fonseca oldu

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Lille'in yeni teknik direktörü Fonseca oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, teknik direktörlüğe Paulo Fonseca'yı getirdi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, teknik direktörlüğe Paulo Fonseca'yı getirdi.

Ligue 1'in 2020-21 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından geçen sezonu 10. sırada bitiren Lille, iki hafta önce görevine son verilen Jocelyn Gourvennec'in yerine Fonseca ile anlaştı.

Milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda barındıran Lille Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adam Fonseca ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce ülkesinin Paços Ferreira, Porto ve Braga takımlarını çalıştıran 49 yaşındaki Fonseca, Shakhtar Donetsk'i (2016-2019) üst üste 3 lig ve Ukrayna Kupası şampiyonluğuna taşımış, son olarak da Roma'da (2019-2021) görev yapmıştı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Paulo Fonseca Fransa Lille Spor Haberler

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