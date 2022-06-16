Lille'de Gourvennec dönemi sona erdi
AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de teknik direktör Jocelyn Gourvennec ile yollar ayrıldı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de teknik direktör Jocelyn Gourvennec ile yollar ayrıldı.
Lille Kulübü, geçen sene göreve getirilen Fransız çalıştırıcı Gourvennec ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Geçen sezon milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille, Ligue 1'de 10. sırayı almıştı.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor