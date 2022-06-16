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Lille'de Gourvennec dönemi sona erdi

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
Lille'de Gourvennec dönemi sona erdi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de teknik direktör Jocelyn Gourvennec ile yollar ayrıldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de teknik direktör Jocelyn Gourvennec ile yollar ayrıldı.

Lille Kulübü, geçen sene göreve getirilen Fransız çalıştırıcı Gourvennec ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Geçen sezon milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille, Ligue 1'de 10. sırayı almıştı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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