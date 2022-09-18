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Ligue 1 lideri PSG, Olimpik Lyon deplasmanında kazandı

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Ligue 1 lideri PSG, Olimpik Lyon deplasmanında kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olimpik Lyon'u 1-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında Paris Saint-Germain ( Psg ), Olimpik Lyon'u 1-0 mağlup etti.

Haftaya averajla lider başlayan PSG, zirvenin 6 puan uzağındaki Olimpik Lyon'a konuk oldu.

Namağlup PSG, Messi'nin 5. dakikadaki golüyle karşılaşmayı kazandı ve peş peşe 4. galibiyetini aldı.

Son şampiyon PSG, puanını 22'ye yükselterek en yakın takipçisi Olimpik Marsilya ile arasındaki farkı 2 puana çıkardı.

13 puanda kalan Olimpik Lyon ise 6. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Paris Saint Germain Lyon PSG Spor Haberler

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