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Ligue 1'de Olimpik Marsilya, Nice'e 3-1 yenildi

Spor Haberleri

Ligue 1'de Olimpik Marsilya, Nice'e 3-1 yenildi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, sahasında Nice'e 3-1 yenildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, sahasında Nice'e 3-1 yenildi.

Ligue 1'in 22. haftasında Nice, 38. dakikada Sofiane Diop'un ve 44. dakikada Gaetan Laborde'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Olimpik Marsilya'da Ruslan Malinovskyi, 60. dakikada bulduğu gol ile farkı bire indirse de Nice'de Billal Brahimi, 85. dakikada farkı tekrar ikiye çıkardı ve maç da 3-1 sona erdi.

Olimpik Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı mücadelenin tamamında sahada kaldı. Bu sonuçla haftayı galibiyetle kapatan 54 puanla lider PSG, en yakın rakibi Olimpik Marsilya ile arasındaki farkı 8 puana çıkardı.

Lider Paris Saint-Germain (PSG), dün sahasında Toulouse'u 2-1 yenmişti.

Günün diğer maçında Brest, konuk ettiği Lens ile 1-1 berabere kaldı. Lens, bu sonuçla 46 puanla 3. sırada yer alırken Brest ise 20 puanla 14. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Olimpik Marsilya Futbol Fransa Spor Haberler

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