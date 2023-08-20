Ligue 1'de Monaco, Strasbourg'u 3-0 yendi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco, konuk ettiği Strasbourg'u 3-0 mağlup etti.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco, konuk ettiği Strasbourg'u 3-0 mağlup etti.

Ligue 1'de ilk hafta maçında ev sahibi ekip, Takumi Minamino'nun 20 ve 36. dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Monaco, 58. dakikada Wissam Ben Yedder'in golüyle 3-0 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

Günün diğer maçında Lille, konuk ettiği Nantes'ı 2-0 yendi.