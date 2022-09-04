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Ligue 1'de Lille, Montpellier'i 3-1 yendi

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Ligue 1'de Lille, Montpellier'i 3-1 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi.

Ligue 1'in 5. haftasında Montpellier, 20. dakikada Elye Wahi'nin golü ile öne geçti.

Lille, 41. dakikada Jonathan David'in golü ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı da 1-1 tamamlandı.

Adilson Gomes'in 57. dakikada bulduğu gol ile Lille 2-1 öne geçti. Maçın uzatmalarında Jonathan David ile bir gol daha bulan Lille, maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Lille, 10 puana ulaşırken Montpellier ise 9 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

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