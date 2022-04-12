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Liderler Elazığ'dan eli boş döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Liderler Elazığ'dan eli boş döndü

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ takımları Elazığspor ve HD Elazığ Karakoçan FK, hafta sonu grup liderlerine karşı oynadıkları maçları kazandı.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (İHA) - TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ takımları Elazığspor ve HD Elazığ Karakoçan FK, hafta sonu grup liderlerine karşı oynadıkları maçları kazandı.

TFF 3. Lig 1. Grup lideri Batman Petrolspor ve 2. Grup lideri B. Düzcespor Elazığ deplasmanından puansız ayrıldı. TFF 3. Lig 2. Grup 33. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK'nın konuğu olan 2. Grup lideri B. Düzcespor, sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı ve en yakın takipçisi İskenderunspor'la arasındaki puan farkının 6'ya inmesine engel olamadı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Elazığspor ise Pazar günü grup lider Batman Petrolspor'u son dakika golüyle 2-1 yenerek kümede kalma yolunda hayati bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Şampiyonluğunu ilan edebileceği haftada en yakın rakibi Belediye Kütahyaspor'la puan farkının 9'a inmesine engel olamayan Güneydoğu ekibi, 31. haftada küme düşmeme mücadelesi veren Hendekspor'u ağırlayacak. - ELAZIĞ

Liderler Elazığ'dan eli boş döndü

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Karakoçan, Elazığ, Spor, Haberler

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