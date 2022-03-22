HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig a grubu 17'nci hafta müsabakaları geride kalırken, lider Söğütspor farklı kazandı.

Söğüt İlçe Stadı'nda oynana Bilecik 1. Amatör Lig a grubu 17'nci hafta müsabakasında Söğütspor kendi evinde 1992 Yeniköyspor'u 9-0 yendi. Söğütspor bu galibiyetle puanını 49 çıkararak namağlup liderliği sürdürdü. Gruptaki diğer maçlarda Gölpazarı Belediyespor kendi evinde Kurtköyspor'u 4-0, Pazaryerispor kendi evinde Güneşspor'u 5-3, 1299 Bilecik Kulübü ligden çekilen 4 Eylülspor'u hükmen 3-0 yenerken, Vezirhanspor-Demirköyspor maçı golsüz berabere bitti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor