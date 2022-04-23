Lider kötü seriye son vermek istiyor! Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı - Haberler

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Lider kötü seriye son vermek istiyor! Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı

Haberler.com - Spor
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Lider kötü seriye son vermek istiyor! Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen lider, Mavi Şimşekler'i devirerek kötü gidişe son vermek istiyor. Karşılaşmada 0-0'lık eşitlik var.

Adana Demirspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazarak gelecek hafta şampiyonluk maçına çıkmak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak. Adana Demirspor'da ise kart cezalısı Mario Balotelli kadroda bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.

Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Vitor Hugo, Denswil, Bruno Peres; Siopis; Visca, Abdülkadir, Hamsik, Kouassi; Cornelius.

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor, Trabzonspor, Süper Lig, Spor, Haberler

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