Lider kötü seriye son vermek istiyor! Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen lider, Mavi Şimşekler'i devirerek kötü gidişe son vermek istiyor. Karşılaşmada 0-0'lık eşitlik var.
Adana Demirspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazarak gelecek hafta şampiyonluk maçına çıkmak istiyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak. Adana Demirspor'da ise kart cezalısı Mario Balotelli kadroda bulunmuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.
Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Vitor Hugo, Denswil, Bruno Peres; Siopis; Visca, Abdülkadir, Hamsik, Kouassi; Cornelius.
Haberler.com - Spor