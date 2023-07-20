Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satrancın dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin yapılabilen en önemli spor branşlarından birisi olduğunu söyledi. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde düzenlenen Lider Kadınlar Satranç Turnuvası, Dünya Satranç Günü dolayısıyla gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından sanayici iş kadınları, turnuvada mücadele etti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satrancın dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin yapılabilen en önemli spor branşlarından birisi olduğunu söyledi.

Dünya Satranç Günü dolayısıyla Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde Lider Kadınlar Satranç Turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay organizasyonda yaptığı konuşmada, "Satranç dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin yapılabilen en önemli spor branşlarından birisi. Dünyada kutlama günü olarak ilan edilmiş tek branş satrançtır. Sanayici kadınların bulundukları konum gereği, başarılı olmalarının en önemli nedenleri de iş hayatında yaptıkları o stratejik hamlelerdir. Burada o stratejik hamlelerin masa başı turnuvasını göreceğiz." diye konuştu.

Tulay, Türkiye'de sadece üç kadının spor federasyonlarında başkanlık yaptığını hatırlatarak, "Bu sayıların artması en büyük temennim. Bu sayıların artması noktasında siz çok değerli lider kadınların nasıl ki sanayiye öncülük ettiğiniz gibi tabii ki satranca bir sporcu olarak kadınlarımızın dahil olması önemli ama yönetim bazında da dahil olmaları noktasında sizlerin de liderliğine ihtiyacımız var. Bu özel müze benim gerek Türkiye'de gerek yurt dışında gururla dile getirdiğim bir yer. Koleksiyoner anlamda dünyanın en büyük müzesi." ifadelerini kullandı.

Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay da satrancın sporun da ötesinde bir kültür olduğunu belirterek, "Bir barış aracı, doğru hedef saptama aracı, insanlar arasındaki dostluğun gelişmesinde çok önemli bir faktör. Birbirinin lisanını bilmeyen iki kişi saatlerce oynuyorlar, oyun bittiğinde mağlup olan da futboldaki gibi problem yapmıyor. Analitik düşünce yoluyla doğru strateji tespit etmekte de çok etkili bir enstrüman." diye konuştu.

Müzenin Türkiye'nin tek satranç müzesi olduğunu vurgulayan Gökyay, "Dünyadaki 13 müzeden bir tanesi, burası bir kültür merkezi. Satranç son yıllarda çok gelişti, bu gelişmenin birinci faktörü federasyon başkanımız Gülkız Tulay'dır. Hanımlar her girdikleri yerde son derece başarılı oluyorlar." dedi.

Konuşmaların ardından turnuvaya katılan sanayici iş kadınları, satranç müsabakalarında mücadele ettiler.