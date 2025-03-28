Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Tüpraş Stadı'nda yapılacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Yabancı hakem tartışmaları gölgesindeki derbiyi Türk hakem Yasin Kol yönetecek. Kariyerinde ilk kez derbi yönetecek Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek üstlenecek. Derbinin dördündü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Süper Lig'de bu sezon yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 71 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde girdi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son 2 maçını kaybeden Beşiktaş ise 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle 44 puan topladı. Liderin 27 puan gerisinde bulunan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren siyah-beyazlılar, 29. hafta öncesinde averajla ikas Eyüpspor'un önünde 4. sırada yer aldı.

İlk yarıdaki derbiyi Galatasaray kazandı

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan derbiden sarı-kırmızılı ekip 3 puanla ayrıldı.

Ligin 10. haftasında RAMS Park'ta yapılan derbiyi ev sahibi takım, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golü son anlarda Ernest Muçi'den geldi.

Son 3 lig maçında Beşiktaş'ı yendi

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ile yaptığı son 3 lig maçını kazandı.

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'a karşı Süper Lig müsabakalarında son galibiyetini 30 Nisan 2023'te sahasında 3-1'lik skorla elde etti. Sonraki süreçte yapılan lig mücadelelerinden Galatasaray üç puanla ayrılan taraf oldu. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu derbilerde 2 kez 2-1, bir kez de 1-0'lık skorla galibiyet aldı.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, yarın hem rekabetteki galibiyet serisini 4 maça çıkarmak hem de ligdeki namağlup ünvanını korumak için mücadele edecek.

Galatasaray tam kadro

Kritik derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligin 25. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçından beri forma giyemeyen Senegalli sol bek Ismail Jakobs, sakatlığını atlattı. Yaklaşık 2 aylık süreçte 12 resmi maç kaçıran Jakobs'un iyileşmesine rağmen kondisyon eksiği ve sakatlığının yineleme riski nedeniyle derbide oynaması beklenmiyor.

Cezaları nedeniyle ligdeki son Onvo Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayan Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç, derbide kadrodaki yerlerini alacak.

Kolombiya Milli Takımı'nın 20 Mart'ta Brezilya ile yaptığı müsabakada kaleci Allison Becker ile çarpışması sonrasında kafa travması nedeniyle oyundan çıkan Davinson Sanchez'in durumu kontrollerinin ardından netleşecek.

Milli takımlarda sakatlıklar yaşayan Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Roland Sallai ise Beşiktaş'a karşı mücadele edebilecek.

İki futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da 2 futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen'in yanı sıra Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, yarın sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki hafta Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Ligde 28 maçtır mağlup olmuyor

Süper Lig'deki son 28 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Deplasmanda 25 maçtır yenilmiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 25 deplasman mücadelesinde yenilmedi.

Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 25 mücadeleden 21 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.

Galatasaray için kritik dönemeç

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun en kritik dönemeçlerinden birine girecek.

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, yarın Dolmabahçe'de kötü gidişatını sonlandırmak ve taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek isteyen ne Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, 2 Nisan Çarşamba günü ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

Okan Buruk'un öğrencileri, olası Beşiktaş galibiyetiyle Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluk hedefinde büyük bir adım atacak.

Sarı-kırmızılı ekip, kupadaki derbide ise ligde şampiyonluk yarışında olduğu Fenerbahçe'yi elemeye çalışacak. Galatasaray, Kadıköy'de kazanıp hem çifte kupa hedefinde ilerlemek hem de Süper Lig'deki yarışta psikolojik üstünlüğünü artırmak isteyecek.

Fenerbahçe derbisinden sonra 30. haftayı maç yapmadan geçecek Galatasaray, 31. haftada deplasmanda çıkacağı Samsunspor maçıyla mücadelesine devam edecek.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı üstün

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligde Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlı takımla ligde yaptığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom" söz konusu müsabakalarda 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi.

Galatasaray, sezon başında Beşiktaş ile yaptığı Turkcell Süper Kupa maçını 5-0 kaybederek Buruk idaresindeki en ağır yenilgisini yaşamıştı.

Süper Lig'in en golcüsü

Galatasaray, Süper Lig'deki 19 takım arasında en golcü takım olarak dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 27 müsabakada 68 kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu alanda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 gol fazla atarak zirvede yer aldı.

Galatasaray, savunma anlamında da ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu. Lig maçlarında kalesinde 27 gol gören sarı-kırmızılılar, 23 gol yiyen Fenerbahçe ve 26 gol yiyen Beşiktaş'ın ardından topu filelerinde en az gören üçüncü takım konumunda.

En büyük gol umudu Osimhen

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak.

Bu sezon 22 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Son 5 lig maçında 8 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, yarın derbide de Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. Süper Lig'de son oynadığı Onvo Antalyaspor maçında 3 kez fileleri havalandırarak "hat-trick" yapan Osimhen, gittiği Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda (2) ve Zimbabve (1) ile oynadığı müsabakalarda da 3 gol attı.

Galatasaray'da ayrıca ligde 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor'da olmak üzere ligde 9 golü bulunan Ahmed Kutucu, 6 golü olan Yunus Akgün, 4 gollü Dries Mertens, çıktığı 4 müsabakada 2 kez fileleri havalandıran Alvaro Morata, teknik direktör Okan Buruk'un gol yollarındaki kozları olacak.

Savunma katkısının yanı sıra hücumda da etkili olan Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın ikişer, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Mario Lemina'nın da birer golü bulunuyor.

Galatasaray'da 6 oyuncunun derbi heyecanı

Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş derbisinde görev alacak.

Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Carlos Cuesta, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata, şans bulursa ilk kez sarı-kırmızılı formayla siyah-beyazlılara karşı mücadele edecek.

Daha önce Beşiktaş derbilerinde maç kadrosunda yer alan ancak süre alamayan Yusuf Demir de süre alması halinde ilk kez bu heyecanı tadacak.

Kariyerinde siyah-beyazlı formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele eden tecrübeli kaleci Günay Güvenç de henüz sarı-kırmızılı formayla eski takımına karşı derbi heyecanı yaşayamadı.