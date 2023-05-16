Lider Galatasaray, İstanbulspor engelini 2 golle geçti

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 yendi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında topa daha çok sahip olan sarı-kırmızılı ekip, net pozisyonlar yakalasa da aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Galatasaray, 45+11. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle devre arasına 1-0 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen mücadelede sessizliği 89. dakikada Icardi bozdu ve durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla lider Galatasaray, puanını 76'ya çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e yükseltti. Galatasaray, aynı sayıda maç yaptığı Beşiktaş'a karşı da 8 sayılık puan farkı yakaladı.

İstanbulspor ise 32. maçında 17. kez mağlup oldu ve 35 puanda kaldı.

Üst üste ikinci maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 2. maçını 3 puanla kapattı.

Ligin 31. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından beraberlik, 32. haftadaki Beşiktaş derbisinde mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 2 müsabakayı da kazandı.

Medipol Başakşehir'i 33. haftada sahasında 1-0 yenen Galatasaray, 34. haftada ise İstanbulspor engelini 2-0'lık skorla geçti.

Icardi, ligde 17 gole ulaştı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de 17 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 21. maçına çıkan 30 yaşındaki golcü oyuncu, 45+11. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Arjantinli futbolcu, maçın 89. dakikasında da bir kez daha topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Bu müsabakaya kadar 15 golü bulunan Icardi, bu sayıyı 17'ye çıkardı.

Icardi, ayrıca son 6 mücadelede 8 gol attı.

Galibiyet "üçlü"sü Nelsson'dan

Galatasaraylı futbolcular, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

Galibiyeti kendilerini desteklemek için gelen taraftarıyla kutlayan sarı-kırmızılı futbolcularda bu sezon geleneksel hale gelen galibiyet üçlüsü tezahüratını Victor Nelsson yaptırdı.

Galatasaray taraftarı, ayrıca maç sonunda teknik direktör Okan Buruk'a da sevgi gösterisinde bulundu.

Zaniolo, 6 dakika sahada kalabildi

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 69. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna giren Zaniolo, 73. dakikada Mehmet Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sarı kart gördü.

Pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla yeniden inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Zaniolo'nun sarı kartını iptal ettikten sonra 75. dakikada doğrudan kırmızı kartını gösterdi.

VAR'dan penaltı kazandı, golü iptal oldu

İlk yarının uzatma dakikalarında VAR uygulamasıyla penaltı kazanan Galatasaray'ın attığı 1 gol de incelemeyle iptal edildi.

Karşılaşmanın 45+7. dakikasında ceza sahasında Okan Erdoğan'ın kayarak düşmesi sonrasında topu kapan Icardi, penaltı noktasına hareketlenen Milot Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, Duhan Aksu'nun müdahalesine karşın kayarak vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı. Devam kararı veren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Uzatmanın 11. dakikasında penaltıyı kullanan Icardi, sert bir şutla topu filelere gönderdi.

Golden 2 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan ortasında altıpas içinde Icardi'nin topukla dokunduğu top savunmadan sekerek yeniden bu futbolcunun önünde kaldı. Arjantinli golcü yakın mesafeden topu filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonda ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Bu sezon 12. kez penaltı kullandı

Galatasaray, bu sezon 12. kez penaltı kazandı.

Süper Lig'de son 5 maçta 5 kez beyaz noktaya gelen sarı-kırmızılı oyuncular, toplamda ise 12. kez penaltı kullandı. Bu penaltıları kullanan 4 farklı oyuncu, 12 penaltının 8'ini gole çevirirken, 4'ünü kaçırdı.

Icardi, kullandığı 9 penaltının 6'sında ağları sarsarken, Sergio Oliveira ile Nicolo Zaniolo birer kez topun başına gelip gol attı.

Bafetimbi Gomis ise kullandığı 1 penaltıdan yararlanamadı.

İstanbulspor, 5 maç sonra kaybetti

Son haftalardaki iyi performansıyla küme düşme hattından çıkan İstanbulspor, ligde 5 maç sonra mağlup oldu.

Son yenilgisini 28. haftada MKE Ankaragücü karşısında yaşayan sarı-siyahlı takım, sonrasındaki 5 mücadelede biri hükmen olmak üzere 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.