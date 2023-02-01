Lider Galatasaray durdurulamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden lider Galatasaray, son dönemdeki etkili performansına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden lider Galatasaray, son dönemdeki etkili performansına devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki kez geriye düşmesine rağmen rakibini Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi'nin (2) golleriyle mağlup etti. Maçta konuk ekibin gollerini Umut Nayir ve Oğuz Gürbulak kaydetti.

Galatasaray'ın teknik heyet ve futbolcuları, maçın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Lucas Torreira, galibiyet "üçlü"sü çektirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular lehine tezahürat yaptı.

Lider Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 51'e çıkartırken, son sıradaki Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.

Resmi maçlarda üst üste galibiyet rekoru kırdı

Ümraniyespor'u yenerek son 14 maçını kazanan Galatasaray, resmi müsabakalarda en uzun süreli galibiyet rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 11 maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor ve HangiKredi Ümranriyespor'u yendi.

Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor'a üstünlük sağladı.

Sarı-kırmızılı takım, böylece Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisine ulaştı.

Galatasaray, daha önce 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, aynı zamanda resmi maçlarda bir sezon içerisinde elde ettiği galibiyet serisi rekorunu da geliştirdi.

Okan Buruk, Mustafa Denizli'yi geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetle sarı-kırmızılı takımın tarihine geçti.

Buruk, resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.

Okan Buruk, Şenol Güneş ve Ziya Doğan'ı yakaladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihinde bir sezonda en uzun galibiyet serisine sahip yerli teknik direktörler Şenol Güneş ve Ziya Doğan'ın 11 maçlık rekoruna ortak oldu.

Şenol Güneş 1995-1996 sezonunda, Ziya Doğan da 2003-2004 sezonunda Trabzonspor'un başında 11 maçlık galibiyet serisi görmüştü.

İstanbul takımlarına puan yok

Galatasaray, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında İstanbullu rakipleriyle oynadığı tüm maçları kazanmıştı. Galatasaray bu müsabakalarda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0, Kasımpaşa'yı 3-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş'ı 2-1, Medipol Başakşehir'i 7-0, İstanbulspor'u 2-1 ve Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda 23 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 6 gol gördü.

Icardi'nin 8. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın son iki golünü atan Mauro Icardi, Süper Lig'deki 11. maçında 8. kez ağları havalandırdı.

Arjantinli yıldız futbolcu, ligde daha önce Beşiktaş maçında 2, Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor müsabakalarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

Müsabakada Galatasaray'ın ilk golünü atan Abdülkerim Bardakçı da bu sezon ligde ikinci kez skor üretti.

Muslera'dan önemli kurtarışlar

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, maçın ilk yarısında yaptığı etkili kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Uruguaylı kaleci, Ümraniyespor'un 7, 15 ve 36. dakikalarda geliştirdiği tehlikeli ataklarda kalesini başarılı bir şekilde koruyarak gole izin vermedi.

Umut Nayir, gol sayısını 9'a çıkardı

Karşılaşmada Ümraniyespor'un ilk golünü atan Umut Nayir, Süper Lig'de bu sezon 9. kez ağları havalandırdı.

Umut Nayir, ligdeki son 3 maçında da gol atma başarısı gösterdi.

Avounou kırmızı kart gördü

Ümraniyesporlu futbolcu Durel Avounou, karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Müsabakanın 45+1. dakikada ilk sarı kartını gören Avounou, 77. dakikada Torreira'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu arada müsabakayı 43 bin 823 seyircinin statta takip ettiği bildirildi.