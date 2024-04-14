Lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan 31 maçlık bölümünde 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 84 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Alanya temsilcisi ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 42 puan aldı. Turuncu-yeşilli ekip, 32. hafta öncesi 9. sırada konumlandı.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

Yabancı VAR görev yapacak

Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yabancı hakem olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun bu haftadan itibaren hayata geçirdiği kritik maçlardaki yabancı VAR ataması, Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında uygulanacak.

Galatasaray'da tek eksik kaleci Günay

Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Serge Aurier ilk maçına çıkabilir

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.

Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. 31 yaşındaki sağ bek, son 2 resmi maçın kadrosunda yer almasına rağmen henüz forma giyemedi.

Son 12 lig maçını kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 12 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 12 resmi maçı da kazandı.

Galatasaray, 19 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 19 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 lig maçında 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Gol umudu yine Icardi

Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 gol atan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Tecrübeli santrfor, yarınki Alanyaspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.