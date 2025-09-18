Lider Club Baş Antrenörü Hakan Ertaş: En büyük hedefimiz Milli Takım'a sporcu vermek

"25 SENEDİR PROFESYONEL OLARAK ANTRENÖRLÜK YAPIYORUM"

Haberler.com ekranlarında binicilik sporunu ve kulübün vizyonunu anlatan Lider Club Baş Antrenörü Hakan Ertaş, mesleki yolculuğunu paylaşarak "25 senedir profesyonel olarak antrenörlük yapıyorum" dedi. Lider Club'ın öncelikli hedefinin binicilik üzerine bir spor kulübü olmak olduğunu söyleyen Ertaş, Türkiye'de bu alanda önemli adımlar attıklarını belirtti. Türkiye'deki diğer kulüplere kıyasla daha fazla manej ve ahır kapasitesine sahip olduklarını da vurguladı.

"BİZİM KULÜBÜMÜZDE GELECEĞİN YILDIZLARI YETİŞİYOR"

Binicilik sporuna olan ilgiden söz eden deneyimli antrenör, kulüpte atlı spora meraklı çok sayıda çocuğun bulunduğunu aktararak, "Bizim kulübümüzde geleceğin yıldızları yetişiyor" ifadelerini kullandı. Son yıllarda pony grubuna olan yoğun ilgiyi de dile getiren Ertaş, Magical Club çatısı altında Binicilik Federasyonu ile birlikte 12-13 yarış düzenlediklerini hatırlattı. Lider Club'ın vizyonunu açıklayan Ertaş, "En büyük hedefimiz Milli Takım'a sporcu vermek ve sporcu sayısını artırmak" dedi. Kulüpte çocukların kendi atı olmasa bile çok sayıda at ile çalışma fırsatı bulduğunu vurgulayan antrenör, en büyük avantajlarının güvenli bir binicilik ortamı olduğunu söyledi. Ertaş, her sporcunun farklı ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bir hoca olarak her sporcuya aynı şekilde eğitim vermiyoruz, bu öğrenciye göre değişiyor" sözleriyle eğitim anlayışlarını açıkladı.