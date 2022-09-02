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Lider Bodrumspor takipçisi Eyüpspor'u konuk edecek

Spor Haberleri

Lider Bodrumspor takipçisi Eyüpspor'u konuk edecek

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta uzatmanın son dakikasında yediği golle evinde Adanaspor'la 3-3 berabere kalan 7 puana sahip lider Bodrumspor, yarın aynı punda olan takipçisi Eyüpspor'u konuk edecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta uzatmanın son dakikasında yediği golle evinde Adanaspor'la 3-3 berabere kalan 7 puana sahip lider Bodrumspor, yarın aynı punda olan takipçisi Eyüpspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada Adem Cinek düdük çalacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 200, maraton ve kale arkaları 50, misafir tribün ise 65 TL olarak satışa çıktı.Teknik direktör İsmet Taşdemir, taraftarın desteği ile sahadan galibiyetle ayrılacaklarını ifade etti. Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1'inci Lig'e çok iyi başladıklarını vurgulayan Taşdemir, "Eyüpspor bu ligin güçlü, iddialı takımlarından biri. Kıran kırana bir mücadele bizi bekliyor" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Adanaspor Eyüpspor Spor Haberler Son Dakika

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