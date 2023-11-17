Libyalı Yıldız Oyuncuların Katılımıyla Filistin İçin Yardım Maçı Düzenlendi

Libya'nın Misrata kentinde, Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için bağış toplamak amacıyla Libyalı yıldız oyuncuların katılımıyla futsal maçı organize edildi.

AA muhabirine konuşan "Filistin Davam" hareketinin koordinatörü Miftah el-Aib, Misrata'daki Belediye Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı yardım maçına, milli futsal takımının tüm oyuncularının katıldığını söyledi.

Aib, Libya Kızılayı işbirliğiyle bilet ve futbolcu formalarının satışından elde edilecek gelir, bağış ve yardım toplama sürecinin tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde Gazze Şeridi'ne bir yardım konvoyu gönderileceğini ifade etti.

Yardım maçını izleyen seyircilerin sayısının binlere ulaştığını kaydeden Aib, Gazze Şeridi'ndeki savaş nedeniyle Filistin'in Libyalılar arasındaki konumu göz önüne alındığında bu katılımı beklediklerini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içindeki çatışmalarda, 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 206 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.