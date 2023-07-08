"Arda Güler'i ilk izlediğimde tüylerim diken diken oldu, inanılmaz bir oyuncu""Ben olabileceğim en iyi teknik adam olmaya çalışıyorum""Takım uygulamak istediğimiz sisteme çok hakim""Galatasaray gibi bir takıma karşı sorun yaratabildiğimizi görmek güzeldi""Sol bek transferi yapmak istiyoruz,...

" Arda Güler'i ilk izlediğimde tüylerim diken diken oldu, inanılmaz bir oyuncu"

"Ben olabileceğim en iyi teknik adam olmaya çalışıyorum"

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin teknik direktörü Liam Rosenior, "Şu anda Hull City'nin Premier Lig'de oynadığı zamana geri dönüyoruz diyebilirim. Acun Bey de heyecanımızı artıran birisi oldu. Kendisi insanları heyecanlandırmak konusunda çok başarılı birisi. Şehir Acun Bey'i çok seviyor. Bu destekle birlikte yeniden Premier Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

Rosenior, sezona çok iyi hazırlandıklarını ve kulüp olarak çok başarılı bir sezon geçireceklerini belirterek sözlerini noktaladı.