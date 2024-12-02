Leyla Özkan Balkan Taekwondo Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı

Taekwondo Türkiye Milli Takım adına Romanya'da yarışan Düzceli sporcu Leyla Özkan Balkan ikincisi olarak ülkemizi gururlandırdı.

Romanya'nın Oradea kentinde 29 Kasım-30 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen Balkan Şampiyonasında antrenörlüğünü Hakan Şengönül'ün yaptığı Düzceli sporcu Leyla Özkan gümüş madalyanın sahibi olarak almış olduğu derece ile gururlandırdı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Leyla Özkan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE