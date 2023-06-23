Lexus, ATP Tour ile çok yıllık anlaşma imzaladı

Premium otomobil üreticisi Lexus, ATP Tour ile Platinum Partner ve Resmi Otomotiv Partneri olarak anlaşma imzaladı. Lexus, turnuvalarda tam elektrikli modelleriyle tenisçilerin, resmi görevlilerin ve özel konukların ulaşımını gerçekleştirecek. Ayrıca, ATP Head2Head'in ana sponsorluğu da dahil olmak üzere ATP Tour'un dijital ve sosyal platformlarında da yer alacak.

Premium otomobil üreticisi Lexus, profesyonel erkek tenis turnuvası ATP Tour ile çok yıllık bir anlaşmaya imza attı.

Şirket açıklamasına göre, anlaşmayla birlikte Lexus, ATP Tour organizasyonlarındaki izleyici kitlesiyle buluşacak. Bu sezondan itibaren Lexus ve ATP, turnuvalar ve oyuncularla farklı partnerlik anlaşmaları da gerçekleştirmeyi planlıyor.

Lexus, Platinum Partner ve Resmi Otomotiv Partneri olarak turnuvalardaki yerini alacak. 12-19 Kasım tarihlerinde İtalya, Torino'da düzenlenecek olan Nitto ATP Finals'da Lexus modelleri sporcularla birlikte boy gösterecek. Bu unvan için bu turnuvada teklerde ve çiftlerde en İyi 8 tenisçi mücadele edecek. Lexus burada tam elektrikli Lexus RZ450e dahil olmak üzere yeni modellerle tenisçilerin, resmi görevlilerin ve özel konukların turnuvaya ulaşımını gerçekleştirecek.

Bununla birlikte Lexus, tenis severlerin oyuncular arasındaki rekabeti keşfetmesini sağlayan popüler bir uygulama olan ATP Head2Head'in ana sponsorluğu da dahil olmak üzere ATP Tour'un büyüyen dijital ve sosyal platformlarında da yıl boyunca yer alacak.

Premium otomobil endüstrisinde elektrifikasyon konusunda öncülük yapan Lexus, hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli modelleriyle emisyonların düşürülmesine yardımcı oluyor. ATP turnuvaları boyunca bu çevre dostu araçların kullanılması BM Spor İklim Eylem Planı ve ATP'nin 2040'a kadar net sıfır emisyon hedefine katkı sağlayacak.