Lewandowski tatil için Türkiye'yi seçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lewandowski tatil için Türkiye'yi seçti

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Lewandowski tatil için Türkiye'yi seçti

Almanya Bundesliga'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski tatil için Türkiye'ye geldi.

Almanya Bundesliga'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski tatil için Türkiye'ye geldi.

Bundesliga'da attığı 34 golle takımı Bayern Münih'in şampiyonluğunda önemli rol oynayan Lewandowski, tatil için Türkiye'yi seçti. Bundesliga'da gol kralı olan ve ismi Barcelona ile de anılan Polonyalı golcü, ailesiyle birlikte Regnum Carya Otel'de tatilini yapıyor. Tatilde de boş durmayan tecrübeli golcü, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından Regnum Carya Otel'de antrenman yaptığı anları paylaşayan Lewandowski, antrenman dışında ise ailesine zaman ayırıyor. 33 yaşındaki golcü oyuncu ayrıca sık sık plaj voleybolu oynayarak tatilin tadını çıkarıyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Bundesliga, Almanya, Türkiye, Tatil, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title