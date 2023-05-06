Levent'teki spor salonunda dolandırıcılık iddiası

Levent'te bir AVM'de bulunan spor salonunda 5'i aktif çalışan olmak üzere 1 eski çalışan, işletmecinin iddiasına göre, spor salonunun dijital üyelik ve mali kontrol sistemine de müdahale ederek işletmeyi ve yüzlerce üyeyi dolandırdı. İşletmenin avukatı, suç duyurusunda bulunarak 1.5 milyon TL'yi aşan maddi kayıp yaşandığını belirtti.

LEVENT'te bir AVM'de bulunan spor salonunda biri eski olmak üzere 6 çalışan, işletmecinin iddiasına göre, spor salonunun dijital üyelik ve mali kontrol sistemine de müdahale ederek yüzlerce üyeyi dolandırdı. Spor salonunun avukatı Büşra Bengi Yayla, Suç işleme maksadıyla kurulmuş örgüt faaliyeti kapsamında güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarının işlendiği kanaatiyle biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Suçu işleyen kişilerin hesaplarına yatırılan paraların tutarının emin olmamakla birlikte 1.5 milyon TL'yi aştığını tespit ettik. dedi. Salonun Spor Müdürü Merve Kara ise, Bu ekip arkadaşlarımız minimum 7-8 yıldır birlikte olduğumuz çalışanlarımız. Hem buradaki üyelere karşı mağdur olduk hem üyeler bize karşı mağdur oldu. dedi.Taraflar arasındaki hukuki süreç devam ediyor.

Levent'te bir AVM'de bulunan spor salonunda 5'i aktif çalışan olmak üzere 1 eski çalışan, işletmecinin iddiasına göre, spor salonunun dijital üyelik ve mali kontrol sistemine de müdahale ederek işletmeyi ve yüzlerce üyeyi dolandırdı. Durum; spor salonunun marka değişikliğine giderek, yabancı bir yatırımcıyla birlikte çalışma kararı alması sonrasında gerçekleştirilen mali incelemelerde tespit edildi. İşletmenin denetimlerinde, biri eski çalışan, biri satış müdürü, üçü satış temsilcisi ve biri resepsiyonist olmak üzere toplam 6 kişinin, üyelikler üzerinde işlemler yaparak, nakit ödeme ve havale yöntemiyle hesaplarına para aktardığı belirlendi. İşletmede yaklaşık 1.5 milyon TL'lik maddi kayıp yaşandığı, 150'den fazla da mağdur üye bulunduğu iddia edildi. Yönetim, durumu fark ettikten sonra işlerine son verdiği Mehmet C.B, Gamze K., Seda G., Emirhan K., Hakan T. ve yaklaşık bir yıl önce işten ayrılan eski çalışan Ethem E. hakkında suç duyurusunda bulundu. Taraflar arasındaki hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

ŞİRKETİN HESABINA GEÇMESİ GEREKEN PARANIN ŞAHSİ HESAPLARA AKTARILDIĞINI GÖRDÜK

MİNİMUM 7-8 YILDIR BİRLİKTE OLDUĞUMUZ ÇALIŞANLARIMIZ

BORÇLU GÖRÜNEN ÜYELERİN GİRİŞ HAKKI OLMADI

1.5 MİLYON TL'Yİ AŞTIĞINI TESPİT ETTİK

DEKONTLARLA KANITLADIKLARINI GÖRDÜK

Avukat Yayla, Sistem üzerindeki açığı tespit ettikten sonra müvekkil üyelerle temas kurduğunda, üyelerin aslında çalışanlardan birinin hesabına para yatırdığını ve yatırılan paraları da bize dekontlarla kanıtladıklarını gördük. Ardından üyelere bu konuda mağduriyetlerinin giderilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini biz de söyledik. Onlar da savcılığa suç duyurusunda bulunuyorlar. Bu dava örgüt faaliyeti kapsamında işlenmiş nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçunu oluşturuyor diye konuştu.