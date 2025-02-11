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Levent Şen, UWW Hakem Komisyonu Başkanı Oldu

Levent Şen, UWW Hakem Komisyonu Başkanı Oldu
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Dünya Güreş Birliği (UWW), 2025-2028 yılları arasında görev yapacak komisyon üyelerini açıkladı. Olimpik hakem Levent Şen, UWW Hakem Komisyonu Başkanı olarak uluslararası alanda önemli bir göreve getirildi. Levent Şen, uzun yıllara dayanan deneyimiyle güreş hakemliği alanında öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından olimpik hakem Levent Şen, UWW Hakem Komisyonu Başkanı olarak görev yapacak.

Dünya Güreş Birliği (UWW), 2025-2028 yılları arasında görev yapacak yönetim, komisyon ve kurul üyelerini belirledi. Yeni dönemde Türk güreşinin önemli isimleri uluslararası alanda önemli görevlere getirildi. Olimpik hakemlerden Levent Şen ise "UWW Hakem Komisyonu Başkanı" olarak, uluslararası güreş hakemlerinin yönetim süreçlerinde söz sahibi olacak.

Dünya güreşinin en önemli hakemlerinden biri olan Levent Şen, uzun yıllara dayanan deneyimiyle UWW'de önemli bir konuma yükseldi. 2005 yılından itibaren uluslararası hakemlik yapmaya başlayan Şen, 2013 yılından itibaren Olimpik hakem olarak en üst seviyedeki turnuvalarda görev aldı. 2018'den beri uluslararası hakem kurslarında eğitmen olarak yeni nesil hakemlerin yetişmesine katkı sağlayan Şen, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda güreş müsabakalarında görev aldı. Levent Şen, son olarak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda da hakem olarak önemli karşılaşmalarda düdük çaldı.

2025-2028 yılları arasında görev yapacak diğer Türk temsilciler ve görevleri şöyle:

İbrahim Cicioglu - Hakem Eğitimi Koordinasyonu (Refereeing Education Coordination)

Funda Elmacıoğlu - Bilimsel Komisyon (Scientific Commission) Üyesi

Neşe Gündoğan - Herkes İçin Spor Komitesi (Sport for All) Üyesi

Mehmet Gültekin - Geleneksel Güreş Komitesi (Traditional Wrestling Committee) Üyesi

Mahmut Demir - Şöhretler ve Tarihi Miras Komitesi (Hall of Fame & Historical Heritage) Üyesi

Yasugay Aksakal - Plaj Güreşi Komitesi (Beach Wrestling Committee) Üyesi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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