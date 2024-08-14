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Iberia Teknik Direktörü: Karşımızda güçlü bir rakibimiz var

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Iberia Teknik Direktörü Levan Korghalidze, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir'e karşı güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını belirtti. Korghalidze, takımının iyi hazırlandığını ve ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Futbolcu Gizo Mamageishvili ise rakiplerini daha iyi tanıdıklarını ve hata yapma şanslarının olmadığını ifade etti.

Iberia Teknik Direktörü Levan Korghalidze, "Ben ve takımım elimizden geleni yapacağız. Karşımızda güçlü bir rakibimiz var. Ona hazırız. Maça çok iyi hazırlandık" dedi.

Iberia, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Iberia Teknik Direktörü Levan Korghalidze ve futbolculardan Gizo Mamageishvili değerlendirmelerde bulundu. Maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Levan Korghalidze, "Bu futbol, yarın ne olacak bilmiyoruz. Ben ve takımım elimizden geleni yapacağız. Karşımızda güçlü bir rakibimiz var. Ona hazırız. Maça çok iyi hazırlandık. Rakibimize saygı duyuyoruz. Buraya gelmeden iyi hazırlandığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"SADECE SAVUNMA YAPMADIK"

İlk maçta sadece savunma yaptıklarını kabul etmeyen Korghalidze, "Kabul edemiyorum. Sadece savunma yapmadık. Çok sayıda tehlikeli ataklarımız vardı. Gücümüz var ve onu kullanabiliriz. Bizim takımımız sadece savunma taktiği ile oynamıyor" dedi.

GİZO MAMAGEİSHVİLİ: HATA YAPMA ŞANSIMIZ YOK

Iberia forması giyen Gizo Mamageishvili ise, "Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Onların güçlü taraflarını daha iyi biliyoruz. Kendimizi daha iyi hissedebiliyoruz. Yarın için her şeyi yapacağız ki bu maçı kazanacağız. Evimizde oynanan maçın 85'inci dakikasında bir hata yaptık. Şu anda daha konsantreyiz. Hata yapma şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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