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Levan Korghalidze: Başakşehir, çok iyi oynadı ve haklı olarak kazandı

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Iberia Teknik Direktörü Levan Korghalidze, RAMS Başakşehir'in çok iyi oynadığını ve haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

- Levan Korghalidze: " Başakşehir, çok iyi oynadı ve haklı olarak kazandı"

İSTANBUL - Iberia Teknik Direktörü Levan Korghalidze, RAMS Başakşehir'in çok iyi oynadığını ve haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Iberia Teknik Direktörü Levan Korghalidze, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir'in iyi bir oyun ortaya koyarak haklı bir galibiyet aldığını dile getiren Korghalidze, "Rakibi tebrik ediyoruz. Çok iyi oynadılar ve haklı olarak kazandılar. Sadece savunma taktiğinde karar verdik ve açmamaya çalıştık. Sonuç olarak kaybettik" diye konuştu.

İlk yarı oynadıkları oyundan memnun olduklarını ifade eden Levan Korghalidze, "İlk yarı iyi oynadık ve oyundan memnumun. İkinci yarı başlangıçta hata yaptık ve motivasyonumuz kayboldu. Başakşehir, çok güçlü bir takım olduğu için psikolojik bir travma yaşadık" dedi.

Başakşehir maçının kendileri için büyük bir tecrübe olduğunu da aktaran Korghalidze, "Çok iyi bir geçmişimiz var. Bunların hepsi tecrübe. Başakşehir gibi bir kulüple oynamak iyi bir tecrübe oldu. Geleceğimize iyi etki edecek bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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