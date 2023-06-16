Letonya-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları açıklandı
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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Letonya-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Skonto Stadı'nda oynanacak.
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Letonya- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Skonto
Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)
Letonya : Purins, Savalnieks, Oss, Balodis, Jurkovskis, Emsis, Tobers, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir
Sizce ????Türkiye - Letonya???? maçı nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 16, 2023
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor