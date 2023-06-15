Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü: Türkiye favori olarak sahaya çıkacak

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, A Milli Futbol Takımı ile yapacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin favori olduğunu belirtti. Kazakevics, Türkiye'nin orta sahada kalitesinin çok yüksek olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek. Skonto Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar düdük çalacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics ve futbolculardan Kristers Tobers açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin karşılaşmada favori olduğunu aktaran Kazakevics, "Yarın tabii ki Türkiye favori olarak sahaya çıkacak. Bizim bu maça hazırlanmak için kendi yöntemlerimiz var. Rakibimiz de güçlü. Yarın sahada neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Yarın oynanacak maçın zor olacağını söyleyen Kristers Tobers, "Tabii ki zor bir oyun bekleniyor. Hava çok sıcak olacak. Hava çok sıcak olacağından dolayı çok ciddi anlamda özverili olmamız gerekiyor. Tekrar söylüyorum bizleri kesinlikle zor bir oyun bekliyor. Hatta Topsuz alanda oynanacak oyun çok daha zorlu geçecek. Fakat sonuç itibariyle yarın sahaya puan almak için çıkacağız" dedi.