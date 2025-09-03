Letonya EuroBasket 2025'te Çekya'yı Farklı Geçti
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. maçta ev sahibi Letonya, Çekya'yı 109-75 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı. Çekya ise 5. yenilgisini yaşayarak grubu son sırada tamamladı ve elendi.
Salon: Arena Riga
Hakemler: Fernando Calatrava (İspanya), Dariusz Zapolski (Polonya), Geert Jacobs (Belçika)
Çekya: Sehnal 11, Bohacik, Krejci 11, Kriz 4, Zidek 2, Hruban 1, Kejval 4, Peterka 11, Krivanek 7, Balint 9, Svoboda 10, Kyzlink 5
Letonya : Lomazs 6, Dairis Bertans 20, Mejeris 6, Davis Bertans 20, Porzingis 16, Smits 16, Cavars 4, Steinbergs 6, Kurucs 12, Zagars 3
1. Periyot: 24-30
Devre: 44-58
3. Periyot: 56-86
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. maçında ev sahibi Letonya, Çekya'yı 109-75 mağlup etti.
Bu sonuçla Letonya, 3. galibiyetini aldı. Çekya ise 5. yenilgisini yaşadı.
A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Letonya, son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek.
Grupta galibiyet alamayarak 6. ve son sırada kalan Çekya'nın ise elenmesi daha önce kesinleşmişti.