Letonya EuroBasket 2025'te Çekya'yı Farklı Geçti

Güncelleme:
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. maçta ev sahibi Letonya, Çekya'yı 109-75 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı. Çekya ise 5. yenilgisini yaşayarak grubu son sırada tamamladı ve elendi.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Fernando Calatrava (İspanya), Dariusz Zapolski (Polonya), Geert Jacobs (Belçika)

Çekya: Sehnal 11, Bohacik, Krejci 11, Kriz 4, Zidek 2, Hruban 1, Kejval 4, Peterka 11, Krivanek 7, Balint 9, Svoboda 10, Kyzlink 5

Letonya : Lomazs 6, Dairis Bertans 20, Mejeris 6, Davis Bertans 20, Porzingis 16, Smits 16, Cavars 4, Steinbergs 6, Kurucs 12, Zagars 3

1. Periyot: 24-30

Devre: 44-58

3. Periyot: 56-86

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. maçında ev sahibi Letonya, Çekya'yı 109-75 mağlup etti.

Bu sonuçla Letonya, 3. galibiyetini aldı. Çekya ise 5. yenilgisini yaşadı.

A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Letonya, son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek.

Grupta galibiyet alamayarak 6. ve son sırada kalan Çekya'nın ise elenmesi daha önce kesinleşmişti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
