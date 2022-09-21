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Leslie Leyva yeniden Atletikspor'da

Spor Haberleri

Leslie Leyva yeniden Atletikspor'da

Kayseri Atletikspor, iç transferde Peru Milli Takım oyuncusu Leslie Leyva ile yeniden anlaştı.

Kayseri Atletikspor, iç transferde Peru Milli Takım oyuncusu Leslie Leyva ile yeniden anlaştı.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubu ekiplerinden Kayseri Atletikspor, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Harun Şahin nezaretinde yeni sezona hazırlanan mavi beyazlılar bir yandan da kadrosuna takviye çalışmalarına devam ediyor. Kayseri Atletikspor geçen sezon kadrosunda yer alan 1998 doğumlu başarılı smaçör Leslie Leyva ile yeniden anlaşma sağladı.

Kayseri Atletikspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Peru Milli takımı smaçörlerinden LEslie Leyva yeniden takımımızın formasını terletecek. 1998 doğumlu, 1,75 boyundaki sporcu takıma katılarak çalışmalara başlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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