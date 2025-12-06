Leroy Sane: Oyun içerisindeyken eli görmedim, bana değil gibi göründü / Haber eklendi

GALATASARAYLI Leroy Sane, "Takım olarak da başarılı olmak ve kazanmak istiyoruz. Oyun içerisindeyken eli görmedim, bana değil gibi göründü. Tekrardan görüntülere bakmam gerekir" diye konuştu.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yendi. Galatasaray'da takımının galibiyetine 1 gol ve 1 asistle katkı yapan Leroy Sane, maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

Maçı değerlendirerek konuşmasına başlayan Leroy Sane, "Zor bir oyundu. Önemli bir maçtı bizim için. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. İkinci yarıda daha zorlandığımız bir oyun oldu. Hatta kontrolü kaybettik bazı yerlerde. Ama sonunda kazanmasını bildik. 3 puanı almayı başardık, en önemlisi de buydu" şeklinde konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA DAHA DA İYİ OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Takımdaki uyumla ilgili değerlendirmeler yapan Alman futbolcu, "Tabii ki de herkesi tanımak, birbirimize alışmak, nasıl oynayacağımızı görmek biraz zaman alıyor. Herkes için olan bir şey bu. Hem takımımız hem de hocamızla birbirimize çok iyi alıştığımızı düşünüyorum. Abdullah (Kavukçu) ağabeye de çok teşekkür ediyorum. Geldiğimden beri evimde hissetmem için çok yardımcı oldu. Aslında kulüpteki herkes de böyle yapıyor. Önümüzdeki maçlarda daha da iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

'OYUN İÇERİSİNDEYKEN ELİ GÖRMEDİM'

Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonla ilgili de konuşan Leroy Sane, "Oyunumun dışındaki şeylerle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Takımıma yardımcı olmak istiyorum. Her zaman odaklandığım şey bu. Takım olarak da başarılı olmak ve kazanmak istiyoruz. Oyun içerisindeyken eli görmedim, bana değil gibi göründü. Tekrardan görüntülere bakmam gerekir" diyerek sözlerini tamamladı