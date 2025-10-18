Haberler

Leroy Sane, Galatasaray'ın Galibiyetini Değerlendirdi

Galatasaray'lı oyuncu Leroy Sane, Başakşehir ile oynanan maçta gösterdiği performansla takıma galibiyeti getirdi. Okan hoca ve Abdülkerim Bardakcı'nın destekleri ile mutlu olduğunu belirten Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt maçı için taraftar desteğinin kıymetli olduğunu vurguladı.

GALATASARAY'lı oyuncu Leroy Sane, "Okan hoca da bana çok destek oldu. Abdülkerim Bardakcı da bana destek oldu. Ona gol sözü vermiştim. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

Leroy Sane, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımına 2 golle galibiyeti getiren Leroy Sane konuşmasına, "Okan hoca da bana çok destek oldu. Abdülkerim Bardakcı da bana destek oldu. Ona gol sözü vermiştim. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Takımımız ve taraftarımız için mutluyum. İyi bir oyun oynayarak kazandığımız için mutluyum" diyerek başladı.

'TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK KIYMETLİ'

Alman oyuncu Şampiyonlar Ligi maçlarında galibiyet almak istediklerinin altını çizerek, "Şimdi önümüzde Bodo/Glimt ile oynayacağımız UEFA Şampiyonlar Ligi maçı var. Çok önemli bir maç olacak. Taraftarın desteği çok kıymetli. Bundan dolayı onlara müteşekkiriz. Liverpool maçında taraftarın desteği ile güzel bir iş çıkarmıştık. Taraftarımız ile 3 puan kazanmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tekrardan bir galibiyet almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

'BU ŞEHİRDE ÇOK MUTLUYUM'

Leroy Sane sözlerine şu şekilde devam etti:

"Buraya çok iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Bu şehirde çok mutluyum. Kulüpte de bize çok destek oluyorlar. Çok iyi bir grubun parçası olduğum için mutluyum. Bundan dolayı da kendimi çok şanslı hissediyorum."

'BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN MAÇIN SONUNDA GALİP GELMEMİZ'

Son olarak 29 yaşındaki oyuncu, "Ben bir takım oyuncusuyum. Benim için önemli olan maçın sonunda galip gelmemiz. Golleri kim atarsa atsın takım olarak biz galibiyet için oynuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
