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Leo Dubois, İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Leo Dubois, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız savunma oyuncusu Leo Dubois, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız savunma oyuncusu Leo Dubois, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün Lyon'dan kadrosuna katacağı savunma oyuncusu Leo Dubois, İstanbul'a geldi. Havalimanı'nda bir grup sarı-kırmızılı taraftarın karşıladığı 27 yaşındaki oyuncu, ardından dinlenmek üzere kalacağı otele doğru yola çıktı. Dubois'in sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray İstanbul Lyon Spor Haberler

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