Leo Dubois Futbol Kariyerini Sonlandırdı

Leo Dubois Futbol Kariyerini Sonlandırdı
Güncelleme:
Fransız futbolcu Leo Dubois, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 31 yaşındaki Dubois, yeni bir hayata başlama kararı aldığını belirtti.

Süper Lig'de Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Eyüpspor formaları da giyen Fransız futbolcu Leo Dubois, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Fransız futbolcu Leo Dubois, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla aktif futbolu bıraktığını duyurdu. 31 yaşındaki Dubois, açıklamasında, fiziksel olarak iyi olmasına rağmen hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini aktardı. Kariyerine Fransa'nın Nantes takımında başlayan Dubois, ardından Olympique Lyon için ter döktü. Leo Dubois, kariyerinin son yıllarında ise Süper Lig'de Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Eyüpspor'da oynadı.

Dubois, 13 kez de Fransa Milli Takımı'nın formasını giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

