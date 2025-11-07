Leo Dubois Futbol Kariyerini Sonlandırdı

Süper Lig'de Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Eyüpspor formaları da giyen Fransız futbolcu Leo Dubois, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Fransız futbolcu Leo Dubois, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla aktif futbolu bıraktığını duyurdu. 31 yaşındaki Dubois, açıklamasında, fiziksel olarak iyi olmasına rağmen hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini aktardı. Kariyerine Fransa'nın Nantes takımında başlayan Dubois, ardından Olympique Lyon için ter döktü. Leo Dubois, kariyerinin son yıllarında ise Süper Lig'de Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Eyüpspor'da oynadı.

Dubois, 13 kez de Fransa Milli Takımı'nın formasını giydi. - İSTANBUL