Lens'i yenen PSG, bu sezon ilk galibiyetini aldı
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Lens'i 3-1 yendi.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain ( Psg ), sahasında Lens'i 3-1 yendi.
Psg'nin gollerini 45. dakikada Marco Asensio ile 52. ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Lens'in tek golü 90+5. dakikada Morgan Guilavogui'den geldi.
Lige üst üste iki beraberlikle başlayan PSG, bu sezon ilk galibiyetini elde etti.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor