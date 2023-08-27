Lens'i yenen PSG, bu sezon ilk galibiyetini aldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain ( Psg ), sahasında Lens'i 3-1 yendi.

Psg'nin gollerini 45. dakikada Marco Asensio ile 52. ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Lens'in tek golü 90+5. dakikada Morgan Guilavogui'den geldi.

Lige üst üste iki beraberlikle başlayan PSG, bu sezon ilk galibiyetini elde etti.