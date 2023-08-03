LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda 6. gün tamamlandı

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 6. gününde sıralama ve çeyrek final maçları oynandı. Yunanistan, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Macaristan, Türkiye'yi, İspanya İsrail'i, İtalya ise Hollanda'yı mağlup ederek yarı finale çıkan diğer takımlar oldu.

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 6. günü tamamlandı.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın 6. gününde 4 sıralama, 4 de çeyrek final müsabakası oynandı.

Sabah seansında sıralama maçında İsviçre'yi 5-2 mağlup eden İrlanda, turnuvayı 15. sırada tamamladı. 13'üncülük maçında ise Büyük Britanya, Romanya'yı 12-5 mağlup etti. Diğer sıralama maçlarında ise Slovakya Sırbistan'ı 12-11, Fransa da Malta'yı 11-3 mağlup etti.

Günün ilk çeyrek final mücadelesinde Hırvatistan'ı 13-5 mağlup eden Yunanistan, yarı finale yükseldi.

Akşam seansında ise Türkiye'yi de 19-3 yenen Macaristan, İsrail'i 13-4 mağlup eden İspanya, Hollanda'ya karşı 11-3 üstünlük sağlayan İtalya, yarı finale çıkan diğer ekipler oldu.

Turnuvada yarı final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti:

Yunanistan - İspanya

Macaristan - İtalya