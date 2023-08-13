LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Yunanistan ve Sırbistan finale yükseldi

Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Yunanistan ile Sırbistan, finale yükseldi. Turnuvanın son gününde sıralama maçları ve yarı final müsabakaları oynandı. Türkiye dokuzuncu sırada tamamladı.

Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Yunanistan ile Sırbistan, finale yükseldi.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın 6. gününde 4 sıralama, 2 de yarı final müsabakası oynandı.

Sabah seansında sıralama maçında Fransa'yı 13-9 yenen Malta, turnuvayı 11. sırada bitirdi. Türkiye de Almanya'yı 12-11 mağlup ederek, organizasyonu dokuzuncu sırada tamamladı.

Diğer sıralama maçlarında ise İtalya-Hırvatistan'ı 6-5, Karadağ da Hollanda'yı 21-11 yendi.

Akşam seansındaki ilk yarı final maçında İspanya'yı 14-13 mağlup eden Yunanistan, finale yükselen ilk ekip oldu.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Macaristan'ı 12-9 yenen Sırbistan, adını finale yazdırdı.

Turnuvanın son günü olan yarının programı şöyle:

Yedincilik maçı: Hırvatistan-Hollanda

Beşincilik maçı: İtalya-Karadağ

Üçüncülük maçı İspanya-Macaristan

Final: Yunanistan-Sırbistan