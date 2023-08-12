Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Yunanistan, Macaristan, İspanya ve Sırbistan yarı finale yükseldi. Turnuvanın beşinci gününde oynanan maçlar sonucunda takımlar belirlendi. Organizasyon yarın sıralama ve yarı final maçlarıyla devam edecek.

Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Yunanistan, Macaristan, İspanya ve Sırbistan yarı finale yükseldi.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın beşinci günü 8 maçla tamamlandı.

Sabah seansındaki sıralama maçlarında Polonya'yı 13-10 mağlup eden Ukrayna, turnuvayı 15. sırada tamamladı. Gürcistan'ı 12-7 yenen Romanya'da 13. oldu.

Diğer sıralama maçlarında Türkiye, Malta'yı 12-7 yenerken, Almanya da Fransa'yı 12-8 mağlup etti.

Türkiye ile Almanya yarın dokuzunculuk maçına çıkacak.

Akşam seansındaki çeyrek final müsabakalarında ise Hırvatistan'ı 13-8 ile geçen Yunanistan, Hollanda'yı 13-5 mağlup eden Macaristan, İtalya'ya karşı 7-6 üstünlük kuran İspanya, Karadağ'ı 15-9 yenen Sırbistan, yarı finale yükselen takımlar oldu.

Organizasyon yarın sıralama ve yarı final maçlarıyla sürecek.