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Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını arttırdı

Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını arttırdı

Spor Haberleri

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundsliga) Leipzig, deplasmanda Freiburg'u 1-0 yenerek gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını arttırdı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundsliga) Leipzig, deplasmanda Freiburg'u 1-0 yenerek gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını arttırdı.

Bundesliga'nın 31. haftasında Europa-Park Stadı'nda Freiburg'a konuk olan Leipzig, 73. dakikada Kevin Kampl'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 57'ye çıkararak üçüncü sıraya yükselen Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansını arttırdı.

Freiburg ise 56 puanda kalarak, aynı puana sahip Union Berlin'in ardından 5. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan karşılaşmalarda Hoffenheim sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-1, Borussia Mönchengladbach sahasında Bochum'u 2-0, Hertha Berlin sahasında Stuttgart'ı 2-1 ve Augsburg sahasında Union Berlin'i 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Freiburg Almanya Futbol Spor Haberler

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