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Leipzig Stadı, EURO 2024'te 4 maça ev sahipliği yapacak

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Leipzig Stadı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 4 maça ev sahipliği yapacak. Almanya'da düzenlenecek turnuva boyunca maçların oynanacağı 10 stat arasında yer alan Leipzig Stadı, 40 bin kişiyi ağırlayacak.

Leipzig Stadı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 4 maça ev sahipliği yapacak.

Diğer adıyla Red Bull Arena, Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek turnuva boyunca maçların oynanacağı 10 stat arasında yer alıyor.

Alman futbolunun son yıllardaki çıkış yapan takımlarından Leipzig'e ev sahipliği yapan stat, maçlar sırasında 40 bin kişiyi ağırlayacak.

Açılışı 2004'te yapıldı

Zentral Stadı'nın yerine 2000'de inşasına başlanan Leipzig Stadı'nın yapımı, 2004'te tamamlandı.

Stat, 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası ve 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yaptı.

2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülük maçı dahil 3 ve 2006 FIFA Dünya Kupası'nda 4 karşılaşma, Leipzig Stadı'nda oynandı.

Konserlere ev sahipliği yapıyor

Leipzig Stadı, futbol maçlarının yanı sıra yıl içinde sık sık konser alanı olarak kullanılıyor.

Stat, yüksek kalitede akustik sağlayacak şekilde tasarlanan son teknoloji ürünü çatısıyla dikkati çekiyor.

Coldplay, Depeche Mode, Bon Jovi, Tina Turner, AC/DC, Bruce Springsteen ve Pink, yıllar boyunca statta konser veren sanatçılar arasında yer aldı.

Türkiye'nin rakipleri sahaya çıkacak

Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nun bir maçı, Leipzig Stadı'nda yapılacak.

Gruptaki ilk hafta maçında Portekiz ile Çekya, 18 Haziran'da bu statta kozlarını paylaşacak.

İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

EURO 2024 maçları

Leipzig Stadı'nda oynanacak EURO 2024 maçları şu şekilde:

18 Haziran: Portekiz-Çekya

21 Haziran: Hollanda-Fransa

24 Haziran: Hırvatistan-İtalya

2 Temmuz: Son 16 turu

Kaynak: AA / Spor

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