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Leipzig, son dakikalarda bulduğu gollerle Werder Bremen'i 2-1 yendi

Leipzig, son dakikalarda bulduğu gollerle Werder Bremen'i 2-1 yendi

Spor Haberleri

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Werder Bremen'i 2-1 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Leipzig, sahasında Werder Bremen'i 2-1 yendi.

Leipzig, Bundesliga'nın 32. hafta kapanış maçında Red Bull Arena'da Werder Bremen'i konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan maçta Werder Bremen, 70. dakikada Leonardo Bittencourt'un golüyle 1-0 öne geçti. Leipzig 87. dakikada Willi Orban ve 90+6. dakikada Dominik Szoboszlai ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 60'a çıkaran Leipzig, üçüncü sıradaki yerini korudu. Werder Bremen ise 35 puanla 12. sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan Stuttgart-Bayer Leverkusen müsabakası ise 1-1 sonuçlandı.

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Kaynak: AA / Erbil Başay - Spor

Werder Bremen Bundesliga Almanya Futbol Spor Haberler Son Dakika

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