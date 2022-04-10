Leipzig, ilk yarıda attığı gollerle Hoffenheim'i 3-0 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Leipzig, sahasında Hoffenheim'i 3-0 yendi.

Leipzig, Bundesliga'nın 29. haftasında Red Bull Arena'da Hoffenheim'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Christopher Nkunku'nun golüyle 1-0 öne geçti.

20. dakikada Marcel Halstenberg ve 44. dakikada Dominik Szoboszlai ile 2 gol daha bulan Leipzig, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Leipzig karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 51'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı.

Hoffenheim ise 44 puanla 6. sırada kaldı.

Eintracht Frankfurt maçında çevrecilerden eylem

Günün diğer maçında Eintracht Frankfurt, sahasında Freiburg'a 2-1 yenildi.

Freiburg'un gollerini 27. dakikada Vincenzo Grifo ve 69. dakikada Nils Petersen atarken, Eintracht Frankfurt'un tek golünü 54. dakikada Filip Kostic kaydetti.

Freiburg 48 puanla 5. sırada yer alırken, Eintracht Frankfurt 39 puanla 9. sırada kaldı.

Bu maçta iki çevreci, karşılaşmanın ikinci dakikasında sahaya girerek kendilerini Eintracht Frankfurt'un kale direklerine bağladı. Eylemciler, güvenlik tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra karşılaşma yaklaşık 3 dakikalık duraksamanın ardından yeniden başladı.