Leipzig, Fransız savunma oyuncusu Bitshiabu'yu transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Leipzig, Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı. 18 yaşındaki Bitshiabu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Leipzig, Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de ( Psg ) forma giyen 18 yaşındaki Bitshiabu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bitshiabu, altyapısından yetiştiği PSG ile son iki sezonda tüm kulvarlarda 19 maça çıktı.