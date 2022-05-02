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Leipzig deplasmanda Borussia Möchengladbach'a 3-1 yenildi

AA - Erbil Başay - Spor
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Leipzig deplasmanda Borussia Möchengladbach'a 3-1 yenildi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Leipzig, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 3-1 mağlup oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Leipzig, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 3-1 mağlup oldu.

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Leipzig, Bundeliga'nın 32. haftasında Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu. Ev sahibi ekip 17. dakikada Breel Embolo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole Leipzig 36. dakikada Christopher Nkunku ile cevap verdi ve durumu 1-1'e getirdi. Borussia Mönchengladbach, 45+2. dakikada Jonas Hofmann'ın topu ağlara göndermesiyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda 64. dakikada Nico Elvedi'nin kırmızı kart görmesinden sonra 10 kişi ile sahada mücadele eden Borussia Mönchengladbach 77. dakikada Hoffmann'ın attığı golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda darbe alan Leipzig 54 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi.

Borussia Mönchengladbach ise puanı 41'e çıkardı ve 10. sıraya yükseldi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmada Bayer Leverkusen sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-0 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada Paulinho ve 51. dakikada Patrik Schick kaydetti.

Bayer Leverkusen puanını 58'e çıkardı ve üçüncü sıradaki yerini koruyarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma adına önemli bir adım attı.

Eintracht Frankfurt ise 40 puanla 11. sırada yer alıyor.

AA / Erbil Başay - Spor

Borussia Mönchengladbach, UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya, Futbol, Spor, Haberler

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