Leeds United, Noah Okafor'u Transfer Etti
İngiltere Premier Ligi ekibi Leeds United, İsviçreli sol kanat oyuncusu Noah Okafor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transfer için toplam 21 milyon avro ödeyecek.
İngiltere Premier Ligi ekibi Leeds United, İsviçreli sol kanat Noah Okafor'u transfer etti.
Kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde Basel, Salzburg, Napoli ve son olarak Milan formaları giyen Okafor, İsviçre Milli Takımında 24 maçta 2 gol kaydetti.
İngiliz basınına göre Leeds United, bu transfer için toplam 21 milyon avro ödeyecek.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor