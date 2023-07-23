LED Cam Zeminli Saha, 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda Tanıtıldı

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından test edilen LED cam zeminli saha, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek finallerinde tanıtıldı. FIBA'dan yapılan açıklamaya göre tanıtıma, FIBA Başkanı Hamane Niang'ın yanı sıra FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Saymanı Ingo Weiss, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ve FIBA Amerika Başkanı Fabian Borro da katıldı. Resmi bir FIBA turnuvasında ilk kez kullanılan son teknoloji ürünü LumiFlex zemin, video gösterimine ve etkileşimli uygulamalara izin veriyor.